Mathieu Billot wint 1.40m in Grimaud

In een razendsnelle 28.27 seconden kwam Billot met Lagavulin 2 (v. Ludwigs AS) over de finish van het tweefasen parcours in het Franse Grimaud.

Jérôme Guery werd tweede met Fais Toi Belle du Seigneur (v. Baltic Sitte) en de derde plaats was voor de Braziliaan Marlon Modolo Zanotelli met Nintender Star (v. Nintender). Marc Houtzager was de enige Nederlander die deelnam aan deze rubriek en eindigde met nul fouten over beide fases op een zesde plaats met Habitat BP (v. Dantos HBC).

Bekijk hier de volledige uitslag.

Bron: Horses