Mathijs van Asten en Rolex ter Leydonck (v. Bamako de Muze) zijn woensdagavond ex aequo als derde geëindigd in het vijfsterren 1,45m op Santa Anita Park in Arcadia, Los Angeles. Voor Van Asten en de negenjarige BWP-ruin, die pas sinds kort een combinatie vormen, betekende het hun eerste optreden op vijfsterren-niveau. Erynn Ballard schreef de overwinning op haar naam, voor Richard Vogel.
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Ballard Vogel voor blijft
Courcel in 28,51 seconden volgde seconden foutloze Monteil) de plaats. overwinning Gaby met ronde. stuurde (v. De Top in Casall) handen. in Vogel 27,32 Amerikaanse Erynn de bleef naar op Casallo Richard (v. tweede du snelste de Ballard Type
Uitslag.
Horses.nl Bron:
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