Mathijs van Asten en Hotspot de een na beste in 1.50 Oliva

Victor Bettendorf blijft zijn winning streak van de afgelopen weken voortzetten in het Spaanse Oliva. Vanmiddag bleef hij in een 1.50 parcours met barrage de rest van het 40 man sterke deelnemersveld ruim voor met Simolo de La Roque (Spartacus). Mathijs van Asten was met Hotspot (v.Hors La Loi II) een seconde langzamer en werd tweede. Daar weer een seconde achter kwam op de derde plek Pia Reich met Pb Maserati (v.Emerald)

Ook Hessel Hoekstra wist tot de barrage door te dringen waarin hij met Icoon VDL een springfout kreeg en achtste werd.

Nederlanders

Melvin Greveling werd alleen uit de barrage gehouden omdat hij de toegestane tijd ruimschoots overschreed en eindigde met drie strafpunten op de 19e plaats. Remco Been sprong er twee naar beneden waarmee hij voor de prijzen geen rol speelde.

Uitslag

Bron: Horses