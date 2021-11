Mathijs van Asten en KWPN-hengst Hotspot naar winst in 1,45m. Oliva

De broers Van Asten zijn lekker aan het springen vandaag. Leopold van Asten pakte vandaag niet één, maar twee overwinningen op De Peelbergen en broer Mathijs won vanmiddag de hoofdrubriek op de MET Tour in Oliva. De goedgekeurde KWPN-hengst Hotspot (v. Hors la Loi II) pakte onder Van Asten 6.375 euro in de Gold Tour (1,45m.) voor zijn eigenaren.

En dat is niet de eerste keer dat de negenjarige Hotspot in de prijzen springt. Vorige week was er ook al een derde plaats (3.825 euro) in een 1,45m. in Oliva, in oktober een tweede plaats in Opglabbeek (1,45m., 5.080 euro). Nog twee keer een roodje (7e) in Oliva en Kronenberg (6e) maken dat hij de afgelopen weken over 15.000 euro bij elkaar heeft gesprongen.

Ruime winst

Van Asten en Hotspot hadden 37,56 seconden nodig voor de barrage en daarmee pakten ze ruimschoots de winst. Nummer twee Koen Vereecke had met Call me de Muze Z (v. Clarissimo Z) 39,09 seconden nodig.

Jochems er ook vooraan bij

Kevin Jochems zat er ook weer vooraan bij. Jochems stuurde Quatinka (v. FRH Quaid), die hij sinds augustus uitbrengt, naar de zevende plaats.

Uitslag

