Mathijs van Asten en KWPN-hengst Hotspot zetten succes voort in 1,50 Opglabbeek

Nadat Mathijs van Asten met de KWPN-hengst Hotspot (Hors la Loi II x Nabab de Reve) begin deze maand op de KWPN Hengstenkeuring de VHO Trofee won, gaat het succes nu verder op Zangersheide International in Opglabbeek. In het 1,50 m, dat geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs, kwam het duo in de derde tijd van 34,63 seconden over de finish van het barrageparcours.

De winst ging naar Gregory Cottard. De Franse ruiter klokte met Bibici (v. Norman Pre Noir) de snelle tijd van 32,72 seconden en verwees daarmee Max Kühner naar de tweede plaats. Kühner had er met Up Too Jacco Blue (v. Chacco-Blue) 34,08 seconden voor nodig.

Uitslag

Bron: Horses.nl