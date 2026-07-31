Mathijs van Asten houdt wereldtoppers achter zich in Valkenswaard

Petra Trommelen
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Mathijs van Asten houdt wereldtoppers achter zich in Valkenswaard featured image
Mathijs van Asten, hier met Hotspot Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Mathijs van Asten, die met Cassina Dior is aangewezen als meereizende reserveruiter voor het WK in Aken, liet in Valkenswaard met Hotspot (v. Hors la Loi II) de concurrentie achter zich in het 4* 1,50 m direct op tijd. Met de veertienjarige KWPN’er noteerde hij een foutloze ronde in 68,71 seconden, goed voor de overwinning. Daarmee hield hij Simon Delestre met Golden Boy DK (v. Diamant de Semilly, 69,35) en Marcus Ehning met Coolio 42 (v. Casalito, 69,42) achter zich.

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