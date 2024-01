Mathijs van Asten in top vijf op Desert International Horse Park

Mathijs van Asten en Sirocco zijn donderdag vijfde geworden in de met 32.000 dollar gedoteerde 1,50m Speed-rubriek op CSI3* Desert International Horse Park. Conor Swail deed fantastische zaken door met zowel Casturano als met Theo foutloos te rijden én een snelle tijd neer te zetten, maar het was uiteindelijk Ali Ramsay die met Bonita van het Keizershof Z (v. Bustique) de hoofdprijs in ontvangst mocht nemen.

Voor de pauze bezette Swail de eerste en de tweede plaats, maar Ramsay observeerde, maakte een plan en voerde dat uit. “Bonita betekent alles voor me, ze is waarschijnlijk het meest belangrijke in mijn leven. Ik heb haar vanaf haar zesde, dus we zijn nu zeven jaar lang onderweg. Ze is een van die paarden die ieder jaar beter wordt en ze blijft mijn verwachtingen overtreffen. De hindernissen gaan omhoog en zij blijft hoger springen”, vertelt Ramsay.

Gelijken

Bonita van het Keizershof Z is vrij klein, maar springt ogenschijnlijk makkelijker over de hindernissen. “Het is haar hart en haar persoonlijkheid. Ze is een vechter en ik heb het idee dat we gelijken zijn. Als je naar haar kijkt verwacht je niet dat ze op dit niveau kan springen, de hindernissen in een vijfsterren-Grand Prix zijn hoger dan ze zelf is, maar als ik er naartoe galoppeer, voelt het alsof ze alles aankan.”

Van Asten vijfde

Ramsay finishte foutloos in 63,64 seconden, twee tienden van een seconde sneller dan Swail en Casturano. Mathijs van Asten had met Sirocco 64,75 op de teller en mocht daarmee de vijfde prijs in ontvangst komen nemen.

Uitslag.

Bron: Persbericht/Horses.nl