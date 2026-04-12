Mathijs van Asten met Hotspot zevende in Grote Prijs Compiègne

Petra Trommelen
Mathijs van Asten met Hotspot zevende in Grote Prijs Compiègne featured image
Mathijs van Asten met Hotspot. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Op het driesterrenconcours in Compiègne werd gisteren de 1,55 m. Grote Prijs verreden, die met achttien combinaties in de barrage een spannende ontknoping kende. Met een foutloze rit in 35,44 seconden ging de overwinning naar de Fransman Roger-Yves Bost met Equine America Ballerine du Vilpion (v. Baloubet du Rouet). Mathijs van Asten kwam met de KWPN-goedgekeurde hengst Hotspot (v. Hors La Loi II) eveneens foutloos rond en noteerde de zevende tijd in de barrage (37,28 seconden).

