Mathijs van Asten met KWPN-hengst Hotspot tweede in Grote Prijs Herning

Mathijs van Asten had de KWPN-hengst Hotspot (Hors La Loi II x Nabab de Reve) vandaag uitstekend aan het springen. In de Grote Prijs over 1,50 m van CSI Herning klokte het duo de snelle tijd van 48,78 seconden en werd daarmee tweede in deze 40 combinaties tellende rubriek.