Mathijs van Asten moet Brits springkanon voor laten gaan

In de 1.45m ranking proef in de Peelbergen gaf Mathijs van Asten het beste Nederlandse optreden. Met Yagudin (v. Berlin) moest de Limburger wel twee amazones voor zich dulden. “Deze dames waren nu eenmaal sneller vanavond”, concludeert de nummer drie. Brit Laura Renwick eiste de winst op, Chloe Reid sprong voor de USA naar de tweede plaats.

Tien combinaties drongen door tot de barrage van de GP-kwalificatie, waaronder twee Nederlandse deelnemers. Vincent Voorn beet met Explosion (v. Applaus) het spits af en vervolledigde zijn barragerit in 43.22 seconden. Italiaan Giampiero Garofalo dook met Verdi TN-telg Verde Z onder Voorns tijd met bijna anderhalve seconde minder op de teller (41.86). Chloe Reid was niet veel later aan zet en stuurde de negenjarige Souper Shuttle (v. Stakkato) in 41.71 seconden rond.

‘Niet alles gegeven’



Reid klokte uiteindelijk slechts tweehonderdste van een seconde minder dan Mathijs van Asten. Met de elfjarige Berlin nakomeling Yagudin liet de ruiter uit Ysselsteyn een gecontroleerde, maar niet zonder risico genomen barragerit zien. “Het is zo’n fijn paard”, kent Van Asten zijn paard lof toe. “Ik had misschien in de laatste lijn een galopsprong minder kunnen rijden, maar ik wilde niet alles geven vanavond. Er staat zondag in de Grote Prijs immers ook nog genoeg op het spel. Voor nu is dit een prima resultaat.”

Tijd voor de winst



Winnares Laura Renwick reed voor het eerst op een CSI bij het Equestrian Centre de Peelbergen mee. De Britse laat zich regelmatig gelden en heeft als concurrent een geduchte reputatie. “Tot dusver bevalt het me hier prima. Ik ben al twee keer tweede en twee keer derde geworden dit CSI, dus het was tijd voor een eerste plaats”, grapt Renwick. Voor haar overwinning zadelde het Britse springkanon de zelf gefokte Arkuga (v. Arko III) waarmee ze bijna een halve seconde sneller finishte dan Reid.

Bron: persbericht/Horses.nl