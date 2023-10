Mathijs van Asten tweede in 1.45m Oliva

Mathijs van Asten moest vandaag in de barrage van het 1.45m alleen Nicolas Bost met Castleforbes Betsy (v. Quick Star) voor zich laten gaan. Met de hengst Hotspot (v. Hors La Loi II) reed hij een snelle tijd, maar kwam net tekort om de Fransman te verslaan. Ze wisten met deze tijd wel Olympisch kampioen Ben Maher met Point Break (v. Action- Breaker) naar een derde plaats verwezen.

Ook Willem Greve wist de barrage te bereiken. Met de 9-jarige hengst Minute Man (v. Vigo D’Arsouilles) bleef hij foutloos in een tijd van 37.20s, wat resulteerde in een knappe zevende plaats. Voor Marc Houtzager met Sterrehof’s Dante (v. Canturano) en Ruben Romp met Quintino 9 (v. Quinton) stond de tijd helaas net iets te strak, waardoor beide mannen een tijdfout moesten incasseren in het basisparcours.

Uitslag

Bron: Horses.nl