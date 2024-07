Mathijs van Asten tweede in 1,40m Valkenswaard

In de 2* Medium Tour van Valkenswaard stuurde Mathijs van Asten de Zambesi TN- dochter Hieke zojuist naar een tweede plaats. Hij moest alleen de Belg Kasper de Boeck met Never Sky van het Kritrahof (v. Triomphe de Riverland) voor zich dulden, die net als Van Asten een tijd onder de 32 seconden noteerde.

Maar liefst 20 combinaties bleven foutloos in het basisparcours en mochten aansluitend gelijk hun barragerondje rijden. Van Asten noteerde 31,49 seconden op de klok, de Boeck was met 31,09 seconden net wat sneller dan de Nederlander. Plaats drie ging naar Christoph Könemann.

Manon Hees was met 33,40 seconden op de teller goed voor plaats vijf. Zij zat ditmaal in het zadel van Goofy Z (v. George Z). Voor Sanne Thijssen en Chiara VDH (v. Chacco-Blue) viel er in de barrage één balk naar beneden, waardoor zij de top tien afsloten. Afgelopen vrijdag behaalde het duo nog een derde plaats in het 1,45m.

Uitslag

