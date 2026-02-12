Mathijs van Asten weer bovenaan in Thermal: ‘Orlando is van nature erg snel’

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Mathijs van Asten weer bovenaan in Thermal: ‘Orlando is van nature erg snel’ featured image
Mathijs van Asten met Orlando van de Afspanning. Foto: High Desert Sportfoto
Door Ellen Liem

Mathijs van Asten doet met meerdere paarden goede zaken in Californië en daaronder ook met Orlando van de Afspanning (v. Kartouzo van ’t Kathof). Met deze 12-jarige BWP-ruin werd Van Asten onlangs tweede in de 2* Grote Prijs van Thermal en daar kwam nu een overwinning bij: in het 1,45 m. dook de combinatie als enige onder de 61 seconden.


