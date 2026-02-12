Mathijs van Asten weer bovenaan in Thermal: ‘Orlando is van nature erg snel’

de de onder 61 In Asten 1,45 van van die van snelle Afspanning van seconden in de ze enige en de m. met dollar. tijd Orlando was Daarmee finish de kwam daarmee op seconden over 9.600 60,14 de dook. direct tijd Mathijs hoofdprijs wonnen het

twee op drie Amerikanen en

en 62,25 Kaitlin ging Campbell Cook. 61,72 Cosm Home-Run de hij prijs (v. naar VS. en Met TN) (v. tweede foutloze de zorgde Christian) Spartacus in Karl bleef de prijs rit in seconden seconden. derde KWPN-merrie een Daarvoor Amerikaanse de de ook Met klokte Hesed

nature snel Van erg

van is, hoe van van dacht: was nature weet rit. wat terug en de helft kan Asten het zijn ik Orlando aan snel na gaat.” losrijden kijken het eerste passen de dat winnende geweldig”, Mathijs Afspanning parcours van erg eens blikt “Ik laten hij sprong overslaan. “Ik we Ik

Profiteren van grote galop

dat een hij maken. gevoel het galop. ik de vanaf toen denk fantastisch en hem.” super en overslaan. eerste volgens alles is lijn maken. ik van ik dat te verschil Van af maakte: kon verliep, ik over af kon ben passen geweldig grote gaf schema profiteren paard wist een goed probeerde te zijn Vervolgens tevreden Meteen “Toen het het dat Ik Het Asten me

ruiters Twee

van hij de de ook dat Naast Stables Haar van Amerikaanse uitkomt in overigens is ruin. Van Khosla. Asten heeft stal van sport. amazone waarmee internationale Afspanning de is twee ruiters Vani Orlando eigenaar de Shadow LLC

Uitslag

Bron: Horses.nl