Mathijs van Asten weer bovenaan in Thermal: ‘Orlando is van nature erg snel’

Mathijs van Asten doet met meerdere paarden goede zaken in Californië en daaronder ook met Orlando van de Afspanning (v. Kartouzo van ’t Kathof). Met deze 12-jarige BWP-ruin werd Van Asten onlangs tweede in de 2* Grote Prijs van Thermal en daar kwam nu een overwinning bij: in het 1,45 m. dook de combinatie als enige onder de 61 seconden.
de de onder 61 In Asten 1,45 van van die van snelle Afspanning van seconden in de ze enige en de m. met dollar. tijd Orlando was Daarmee finish de kwam daarmee op seconden over 9.600 60,14 de dook. direct tijd Mathijs hoofdprijs wonnen het
twee op drie Amerikanen en
en 62,25 Kaitlin ging Campbell Cook. 61,72 Cosm Home-Run de hij prijs (v. naar VS. en Met TN) (v. tweede foutloze de zorgde Christian) Spartacus in Karl bleef de prijs rit in seconden seconden. derde KWPN-merrie een Daarvoor Amerikaanse de de ook Met klokte Hesed
nature snel Van erg
van is, hoe van van dacht: was nature weet rit. wat terug en de helft kan Asten het zijn ik Orlando aan snel na gaat.” losrijden kijken het eerste passen de dat winnende geweldig”, Mathijs Afspanning parcours van erg eens blikt “Ik laten hij sprong overslaan. “Ik we Ik
Profiteren van grote galop
dat een hij maken. gevoel het galop. ik de vanaf toen denk fantastisch en hem.” super en overslaan. eerste volgens alles is lijn maken. ik van ik dat te verschil Van af maakte: kon verliep, ik over af kon ben passen geweldig grote gaf schema profiteren paard wist een goed probeerde te zijn Vervolgens tevreden Meteen “Toen het het dat Ik Het Asten me
ruiters Twee
van hij de de ook dat Naast Stables Haar van Amerikaanse uitkomt in overigens is ruin. Van Khosla. Asten heeft stal van sport. amazone waarmee internationale Afspanning de is twee ruiters Vani Orlando eigenaar de Shadow LLC
Uitslag
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.