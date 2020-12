Mathilda Karlsson snelt naar overwinning in 1.45m-rubriek in Riesenbeck

Mathilda Karlsson was vanmiddag de beste in de 1.45m-rubriek in Riesenbeck. Ze rekende op de door haar vriend Manfred von Allwörden gefokte, ook in de Holsteinse fokkerij heel succesvolle hengst Chopin VA. De combinatie bleef foutloos en zette de winnende tijd neer van 70,58 seconden.