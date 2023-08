Matige start van TeamNL op EK springen: ‘Het liep gewoon niet’

De Nederlandse springruiters zijn het EK in Milaan teleurstellend begonnen. Het team van Jos Lansink staat na het eerste onderdeel van de landenwedstrijd, het jachtspringen, op de twaalfde plaats. Jur Vrieling reed als enige van het team foutloos en vindt zich terug op plaats 13 in het klassement. Morgen wijzigt Lansink de startvolgorde van het team. Willem Greve rijdt dan als eerste, gevolgd door Maikel van der Vleuten, daarna Jur Vrieling en Harrie Smolders is nummer 4 van het team.

De Nederlandse springruiters hoorden zeker bij de favorieten op het EK Springen in Milaan. Maar na de eerste dag, het jachtspringen, staat het team teleurstellend op plaats 12 van de 15 teams. “Het liep gewoon niet. We waren vandaag gewoon niet goed genoeg”, concludeert bondscoach Jos Lansink.

Jur Vrieling foutloos

Jur Vrieling reed als nummer 3 van de startlijst gelijk een zeer goede foutloze ronde met Long John Silver N.O.P. in een tijd van 75,21 seconden. Dat bleek na de 85 starts plaats 13. Omgerekend naar strafpunten is dat 1.62 ten opzichte van klassementsleider Jens Fredricson, die de eerste wedstrijd won in 71,98 seconden. Zweden gaat ook in het landenklassement aan de leiding.

Van der Vleuten, Greve en Smolders

Maikel van der Vleuten en O’Bailey vh Brouwershof kregen twee springfouten (58e). Willem Greve en Highway TN kregen een fout op de Longines-oxer na de sloot, die voor velen de scherprechter was. Willem Greve gaf aan dat hij niet goed in het ritme kwam tijdens zijn rit. De eindtijd van 79,13 seconden werd door de fout 83,13 seconden. Op plaats 46 is Greve de nummer 2 voor TeamNL. Harrie Smolders en Uricas vd Kattevennen liepen tegen drie ongebruikelijke springfouten aan en staan op plaats 60 in de tussenstand.

Emmen

Kim Emmen die individueel aan start komt met Inflame Go staat op plaats 64 na een rit met twee springfouten en een tijd van 88,83 seconden.

Vervolg landenwedstrijd

Morgen in de tweede wedstrijd van de landenwedstrijd start TeamNL in de eerste groep van landen, dus al aan het begin vanaf 13.00 uur. Jos Lansink heeft al bekend gemaakt dat hij de startvolgorde van het team wijzigt. Als eerste komen Highway TN en Willem Greve aan start, gevolgd door Maikel van der Vleuten, daarna Jur Vrieling en Harrie Smolders is nummer 4 van het team.

De beste 10 teams en de beste 50 van het individuele klassement na de tweede wedstrijd op donderdag komen vrijdag terug voor het derde deel van de landenwedstrijd.

Uitslag individueel

Tussenstand landenwedstrijd

Bron: KNHS