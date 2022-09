Matthew Sampson pakt 1.50m over twee ronden in Calgary

Calgary - Matthew Sampson is met Ebolensky (v.Clinton) de winnaar geworden van de met 56.500 euro gedoteerde 1.50m rubriek met winning round. In 58.14 seconden finishte de Brit de tweede omloop waarmee hij de beste bleek. Conor Swail stond met Nadal Hero & DB (v.Kannan) in 59.60 seconden geruime tijd aan de leiding maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats. De voor eigen publiek rijdende Jim Ifko werd derde met Un Diamant Des Forets (v.Diamant de Semilly) in 59.95 seconden.

Kent Farrington had de proef gewonnen met Creedance (v.Lord Z) als hij zijn verstand er wat meer bij had gehouden. Drie hindernissen voor het einde draaide hij een draai die geen van de andere deelnemers had gemaakt en die bracht hem gelijk zo’n drie seconden tijdwinst. Op dat moment had hij moeten weten dat er geen reden meer was om verder risico te nemen. Om onnavolgbare reden koos hij er toch voor om in volle rengalop richting de laatste te rijden en die inschattingsfout koste hem de overwinning. De 55.93 seconden die hij op het bord zette was ruimschoots genoeg geweest voor de zege.

Nederlanders

Sanne Thijssen reed in deze rubriek Hi There (v.Nabab de Reve) en Johnny Pals Carlotta (v.Conthargos) maar beiden plaatsten zich niet voor de barrage of prijzen.



Uitslag