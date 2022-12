Matthew Sampson wint Grand Prix Londen in eigen huis

London International Horse Show sloot gister af met een CSI5* Grand Prix over een hoogte van 1.60m. Voor eigen publiek was het Matthew Sampson die als enige dubbel nul reed en daarmee de Grand Prix wist te winnen. Het beste Nederlandse resultaat kwam op naam van Lars Kersten. Een ongelukkige fout hield hem uit de barrage maar met een 11e plaats pakte Kersten nog wel wat prijzengeld mee.

De Grand Prix van Londen bleek geen gemakkelijke opgave want van de 30 combinaties gaven er zes op, waaronder nummer één van de wereld Henrik von Eckermann. Slechts vier combinaties bleven foutloos en mochten het tegen elkaar opnemen in de barrage.

Sampson

Het Londense thuispubliek had een ijzer in het vuur in de vorm van Matthew Sampson en de KWPN-merrie Ebolensky. (v. Clinton). In het basisparcours was Sampson al een van de snelsten en in de barrage deed de Brit er nog een schepje bovenop. Bovendien was Samspon ook nog de enige die de dubbel nul wist te houden. Hij reed geen meter te veel een stuurde Ebolensky in 31.88 naar de overwinning. De combinatie wist als enige onder de 32 seconden te finishen en hield de concurrentie op grote achterstand.

Top drie

Dat Matthew Sampson de terechte winnaar was bleek wel aan de hand van de fouten en gereden tijden. Op meer dan twee seconden achterstand pakte Lorenza de Luca de tweede plaats. De Italiaan, die tegenwoordig voor Poden Farms rijdt en zo nog een lijk Engels tintje meegaf aan de top twee, stuurde Curcuma Il Palazzetto (v. Casall) met een balk in 34.28 naar de finish.

De Zweedse Angelie Von Essen zat op haar buurt de Luca op de hielen maar moest genoegen nemen met de derde trede van het podium. In een tijd van 34.87 seconden stuurde zij Cochella (v. Cartani) naar de finish. Ook Von Essen kon de nul op het scorebord niet vasthouden en zag een balk in het zand vallen maar omdat Matthew Sampson als enige dubbel foutloos bleef werd Von Essen toch nog knap derde.

Nederlanders

Het beste Nederlandse resultaat kwam op naam van Lars Kersten. De Grand Prix van Londen was geen gemakkelijke opgave en ook Kersten zag een balk in het zand vallen. Hij stuurde Emmerton (v. Silvio) wel in 62.11 seconden naar de finish en eindigde daarmee net buiten de top 10 op plaats elf. Maikel van der Vleuten en Elwikke (v. Eldorado vd Zeshoek) hadden het geluk niet aan hun zijde en moesten 16 strafpunten incasseren.

Uitslag

Bron: Horses.nl