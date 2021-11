Maud Agterberg, Quinten ter Harmsel en Britt Schaper in de prijzen in Children GP

Mathilda Hansson won vanavond de Children Grand Prix in Opglabbeek met de KWPN-merrie Rubio Monocoat Electric (v. Ukato). Het duo raakte het hout niet aan noteerde de winnende tijd van 31,44 seconden. Maud Agterberg, Quinten ter Harmsel en Britt Schaper vielen ook in de prijzen.

Maud Agterberg behaalde de zevende plaats met de twaalfjarige KWPN’er Eloubet (v. Zelote VDL). Het paar liet een balk in de barrage vallen en snelde naar de finish in 36,27 seconden. Met deze tijd was de combinatie een ruime seconde sneller dan Quinten ter Harmsel met de vos Unicstar de Courcy (v. Kashmir van Schuttershof). Aangezien ook dit duo 4 strafpunten kreeg, eindigde het paar op de negende plaats.

Britt Schaper net binnen de prijzen

Door een tijdsoverschrijding in de eerste ronde mocht Britt Schaper met de Heartbreaker-kleinzoon Bad Boy (v. Zilverstar T) geen barrage rijden. Het paar noteerde een tijd van 73,34 seconden. Met deze prestatie viel de combinatie net binnen de prijzen, op de twaalfde plaats.

Bron: Horses.nl