Maud Roosendaal, Lars Kersten en Dennis van den Brink succesvol in Kronenberg

Vandaag werd er op het internationale concours in Kronenberg drie 2*-rubrieken verreden. Maud Roosendaal schreef het 2*-parcours over 1.35m op haar naam en Lars Kersten greep de vierde plaats plaats in de 1.40m-rubriek. In het 1.45m-parcours behaalde Dennis van den Brink de achtste plaats, waarmee hij zich kwalificeerde voor de 2* Grand Prix.

In het 1.35m-parcours ging de overwinning naar Maud Roosendaal met de goedgekeurde KWPN-hengst Hamilton Platinum (v. Numero Uno). Oleksandr Prodan werd tweede met de ruin Carlsberg 10 (v. Lord Z), gevolgd door Karl Brocks met de Comme Il Faut-nakomeling Cordijana 4. In het zadel van de KWPN-merrie Ionne-S (v. Corland) bemachtigde Josta van Straaten de negende plaats. Caroline Devos-Poels viel met de Oldenburger Caballa PS (v. Cabachon) nog net binnen de prijzen op de veertiende plaats.

Vierde plaats in 1.40m voor Lars Kersten

Lars Kersten greep de vierde plaats in de 1.40m-rubriek in Kronenberg met de achtjarige KWPN’er Iliana (v. Cardento). De Duitse springruiter Josch Löhden schreef de rubriek op zijn naam met de zwarte Hannoveraan Van Moor (v. Van Helsing). Denis Lynch kreeg de tweede plaats met Cornets Iberio (Cornet Obolensky) en Tom Verduyn maakte de top 3 compleet met Obeisse de Regor (v. Paris Texas Z).

Geerink, Van der Vleuten, Kooremans en Van Asten ook in de prijzen

Vincent Geerink, Eric Jr. van der Vleuten, Raf Kooremans en Leopold van Asten behaalden ook een prijs in de 1.40m-rubriek. Met de KWPN’er Gelster behaalde Geerink de elfde plaats. Van der Vleuten reed Djoost Again (v. Cantos) naar de dertiende plaats. Met meer dan een seconde verschil volgde Kooremans met de I’m Special de Muze-dochter Nini Van HD. De vijftiende plaats ging naar Van Asten met de KWPN’er VDL Groep Hutch (v. Numero Uno).

Van den Brink achtste in kwalificatie, Schellekens twaalfde

In de kwalificatie-rubriek voor de 2* Grand Prix, die op zaterdag wordt verreden, pakte Dennis van den Brink de achtste plaats met de donkere vos I Am (v. Etoulon VDL). Met de KWPN-merrie Fiarabo (v. Diarado) bemachtigde Tom Schellekens de twaalfde plaats in het 1.45m-parcours. De winst ging naar de Deense amazone Zascha Nygaard Andreasen met negenjarige merrie Glosokka (v. Farfelu de Muze).

Bekijk hier de complete uitslag

Bron: Horses.nl