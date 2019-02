Maud Roosendaal naar Ludger Beerbaum: ‘Wat een kans’

Springamazone Maud Roosendaal is begin dit jaar begonnen met werken bij Ludger Beerbaum. Voor de 22-jarige amazone een droom die uitkwam. Roosendaal is de eerste vrouwelijke stalamazone in het team van de Olympische ruiter. "Ludger is heel enthousiast en het is de bedoeling dat ik voor langere tijd blijf, hij ziet toekomst in me. Dat is echt onwijs gaaf."

Vorig jaar zomer begon Roosendaal haar eigen stal. “Dat liep eigenlijk gelijk al heel goed. Op een gegeven moment kreeg ik een paard op stal dat, naar later bleek, half van Ludger Beerbaum was. Hij was heel enthousiast en zei me dat ik zo bij hem aan de gang kon. Ik nam dat een beetje voor de gein aan”, vertelt de amazone lachend. Ze kreeg meerdere paarden van de Duitser op stal en na een tijdje deed hij nogmaals het aanbod voor hem te komen werken.

Meisjesdroom

Na een derde keer vragen ging Roosendaal met Beerbaum om tafel. “Ik was natuurlijk pas net voor mezelf begonnen en wist niet of ik opeens een hele andere richting op kon gaan, maar eigenlijk hoef je geen twee keer over zoiets na te denken. Ik heb besloten mijn meisjesdroom achterna te gaan. Als jong meisje droom je er al van bij een goede en bekende springruiter te mogen rijden.”

Teamwork

Inmiddels heeft de amazone haar eigen stalgedeelte. “In principe heeft iedereen hier zijn eigen stal. Welke paarden je hebt staan wil nog wel eens wisselen, er wordt namelijk echt gekeken welk paard het beste bij welke ruiter past om een zo goed mogelijke combinatie te creëren. Iedereen rijdt jonge paarden om op te leiden, oudere paarden en paarden van klanten, het is echt teamwork.”

Eerste amazone

Roosendaal is, zoals gezegd, de eerste vrouwelijke amazone bij Beerbaum. “Dat is een hele leuke verandering voor het team, ze hebben eigenlijk altijd al wel met een vrouw willen werken”, vertelt ze lachend. “En het bevalt beiderzijds ook goed. Alle teamleden zijn heel gemotiveerd en dat werkt ontzettend leuk. Bijna alle ruiters zijn hier aan het begin van hun carrière begonnen en hebben zich ontwikkeld tot topruiters. Hoe gaaf zou het zijn als mij dat ook lukt.”

Kansen

De amazone hoopt van de zomer de eerste wedstrijden te rijden. “Het is nu even zoeken naar hoe en wat en welke paarden het beste bij me passen en dan gaat we rustig opbouwen richting de wedstrijden. Ik vind het heel fijn dat Ludger echt wat in me ziet en ik alle kansen krijg me verder te ontwikkelen.”

