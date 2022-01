Maureen Bonder scoort in hoofdnummer Exloo

In het hoofdnummer van CSI Exloo, een twee fasen over 1,40/1,45 m. was Maureen Bonder goed op dreef. Met de twaalfjarige KWPN-ruin Flierefluiter (Tygo x Salamon) kwam de amazone in de snelle tijd van 26,81 seconden over de finish. Eén combinatie bleek nóg sneller. Dat was de Ierse ruiter Conor Drain met zijn KWPN-merrie Imagine (Cassini Gold x Lord Z).