Maurice Tebbel en Don Diarado grijpen Grote Prijs in Hagen

Maurice Tebbel beleefde op Horses & Dreams een perfecte start van het seizoen. De Olympisch kader-ruiter stuurde Don Diarado (Diarado x Lord Lancer) naar de zege in de Grote Prijs en verwees Patrick Stühlmeyer naar de tweede plaats. Met Christopher Kläsener op drie kende de hoofdrubriek van zondag een geheel Duits gekleurd podium.

Het is voor Tebbel, die op slechts 45 minuten van Hof Kasselmann woont, zijn eerste zege op Horses & Dreams. “Hagen is voor mij een absoluut hoogtepunt, waar ik normaal gesproken ook veel bekenden tref. Negen jaar geleden heb ik hier voor het eerst de Grote Prijs gereden en ik ben dolblij dat ik eindelijk de overwinning gegrepen heb”, vertelt de ruiter, die twee dagen daarvoor zijn 27ste verjaardag vierde.

Spannende barrage

De eerste omloop van de Grote Prijs had niet spannender kunnen zijn. Dertien combinaties verzekerden zich van een startplaats in de barrage. Christopher Kläsener zette met Classic Man V (Cornet Obolensky x Gralshüter) een foutloze rit neer met 43,41 seconden op de teller. Direct daarna verbeterde Patrick Stühlmeyer met de Selle Français-gefokte Varihoka Du Temple (Luigi D’Amaury x Kannan) die tijd met 43,38 seconden.

Juiste flow

Tebbel verscheen als laatste starter in de ring en wist wat hem te doen stond. Met de twaalfjarige Don Diarado zette hij een scherpe tijd van 42,96 op de teller. “Ik had in de eerste omloop al een goed gevoel. De barrage begon met een lange lijn, gevolgd door bochten en wendingen. Je moet eerst in de juiste flow zien te komen. Maar mijn paard heeft het geweldig gedaan”, aldus Tebbel.

Bron: Reiter Revue