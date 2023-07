Maurice Tebbel op CHIO Aken vader geworden

Maurice Tebbel en zijn vrouw Friederike zijn op zondag 2 juli ouders geworden van dochtertje Mila. Het Duitse echtpaar was naar Aken gereisd, waar Tebbel met drie paarden aan de start kwam. Tebbel werd echter verrast toen zijn dochtertje zich, acht weken te vroeg, aankondigde tijdens de Rolex Grand Prix.

“We hebben een spannende week in Aken achter de rug. Vol verwachting en zonder erbij stil te staan dat zoiets zou kunnen gebeuren, reisden we af naar CHIO Aken. Maar toen liep alles anders. Onze kleine Mila kon niet wachten om naar ons toe te komen. Acht weken te vroeg en opeens werd al het andere secundair. Zondag, toen de barrage volop aan de gang was, was het zover. Onze Mila is geboren en wij zijn dolblij dat het tot nu toe erg goed met haar gaat. Nu moet ze nog een tijdje in Aken verblijven om wat aan te sterken, voordat ze eindelijk naar huis mag”, aldus Tebbel.

Bron: Horses.nl/Instagram Maurice Tebbel