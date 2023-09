Maurice Tebbels toekomstpaard Chacco’s Light naar Cian O’Connor

Nog geen maand na de overwinning in de Nations Cup-etappe in Brussel ziet Maurice Tebbel zijn toekomstpaard Chacco's Light (Chacco's Son I x Light On OLD) vertrekken naar de stallen van Cian O'Connor. De negenjarige OS-premiehengst is door O'Connor aangeschaft met het oog op de Olympische Spelen in Parijs.

Het was voor de familie Tebbel geen gemakkelijke keuze om de hengst te verkopen. “Het was een erg moeilijke beslissing. Maar het is ons beroep, ons werk. Als je geen sponsor hebt, is het moeilijk om zo’n paard te behouden. Het is eigenlijk jammer dat we hier in Duitsland geen sponsor hebben gevonden om hem voor ons land te kunnen behouden, we hadden het graag anders gezien. Dit is een paard met uitzonderlijk veel kwaliteit”, aldus Maurice Tebbel.

Zo vader, zo zoon

Met Chacco’s Son I, de vader van Chacco’s Light, maakte Maurice Tebbel voor het eerst deel uit van de Duitse kampioensploeg op de Europese kampioenschappen in 2017. In 2017 en 2018 hielp de combinatie het Duitse team aan de overwinning in de Nations Cup in Aken. In 2021 ging de hengst met sportief pensioen en toen was al duidelijk dat Chacco’s Light in de voetsporen van zijn vader zou gaan treden. De toen zevenjarige hengst maakte dat jaar vele indruk met foutloze rondes in Aken en Samorin. Dit jaar volgde de grote doorbraak. Ze werden achtste in de Grand Prix van Kronenberg, vijfde in de Grand Prix van Hagen en meest recent wonnen ze de Nations Cup-wedstrijd in Brussel.

