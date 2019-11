Max Haunhorst: ‘Imposant hier maar comeback Crueger kon niet beter’

Duitsland heeft veel ruitertalent. Het barst van jonge, ambitieuze springruiters- en amazones die niets liever willen dan in de voetsporen treden van hun helden Marcus Ehning, Ludger Beerbaum, Christian Ahlmann en Daniel Deusser. Max Haunhorst is daar één van en dat was zaterdagavond in Vragender te zien. De 19-jarige ruiter uit Hagen plaatste zich op Jumping de Achterhoek met twee paarden voor de 1.45m Morssinkhof Rymoplast Grote Prijs voor deelnemers tot 25 jaar en hij won met de twaalfjarige Crueger (v. Converter).

De Nederlandse aanhang kruiste de vingers toen Micky Morssinkhof als zevende en laatste in de barrage verscheen met haar prachtige hengst Graziano (v. Baltic VDL) en niets liever zag dan een spectaculaire thuisoverwinning. Maar het liep anders. Vol lef stak Micky binnendoor van hindernis één naar twee, maar de riskante wending liep niet zoals gehoopt en ze moest hindernis twee opnieuw aanrijden, wat haar een zesde plaats opleverde.

Twee dubbel foutloos

Max Haunhorst had een vlotte, niet al te dolle barragerit neergezet. My Relander uit Estland realiseerde ook een foutloze omloop op Expert (v. Ustinov) en werd tweede. Dat het sneller kon bewees Cedric Wolf uit Duitsland, maar met een balk werd hij derde en vierde met zijn paarden.

En zo klonk het Duitse volkslied. “Ontzettend blij mee. Crueger raakte een aantal maanden geleden geblesseerd. Niks dramatisch, maar we hebben er wel de tijd voor genomen. Als voorbereiding op Jumping de Achterhoek reed ik hem een 1.25m parcours bij ons in de buurt. Dat was het. Gisteren won hij de proef en nu de Grote Prijs. Daar had ik niet op gerekend.”

Geen ‘Spielerei’

Aan ervaring geen gebrek bij Crueger, want Max Haunhorst reed er zelfs al een 1.60m Grote Prijs mee. “Toch was het dit weekend geen ‘Spielerei’. Het stond echt wel technisch en de hal is ontzettend imposant door alle aankleding in kerststijl. Heel mooi, maar het geeft wel veel te kijken voor de jongere paarden. Het is alweer de derde keer dat ik hier kom. Mega mooi concours. Super faciliteiten, perfecte bodem, goede en faire parcoursbouw en in zo’n jeugdweekend tref ik veel vrienden. Dat maakt het extra leuk. Natuurlijk wil ik het liefst heel veel drie- en viersterren rijden, maar in Duitsland zijn die startplekken ook niet voor het oprapen. Dit soort concoursen zijn geweldig om ook m’n andere, wat meer onervaren paarden kilometers te laten maken. Over een paar weken zijn de indoorkampioenschappen van Duitsland. Dit was een super voorbereiding.”

Andere winnaars

Op de voorlaatste dag van het internationaal springweekend werden maar liefst zeven springwedstrijden verreden. De zaterdag begon met een Britse zege van Tabitha Kyle in de 1.15m proef voor pony’s. De Britse Ava Vernon won beide rubrieken voor junioren en U25-ruiters op 1.20m en 1.30/1.35m niveau.

Emma Bocken, lid van het gouden EK-team afgelopen zomer, won met Dagma (v. Tangelo van de Zuuthoeve) de 1.20m Big tour voor Children. In het 1.10m voor Children ging de zege naar Britt Schaper op Cillow (v. Canabis Z).

Week 1 van Jumping de Achterhoek sluit zondag af met vijf rubrieken, waaronder de Grote Prijs voor Children (aanvang 11.35 uur), Junioren (13.25 uur) en pony’s (16.00 uur).

Klik hier voor meer info

Bron: Persbericht Wendy Scholten