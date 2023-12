Max Kühner wint 1.55m Londen

Grote namen verschenen gisterenavond aan de start in de 1.55m rubriek met barrage op de London International Horse Show. De helft van de combinaties gingen van de start in de barrage, waar Julien Epaillard als eerste ruiter gelijk een snelle tijd noteerde. Even leek het erop alsof de buit binnen was voor de Fransman, maar daar stak Max Kühner op het allerlaatste moment in het zadel van EIC Cooley Jump the Q (v.Pacino) een stokje voor.

Kühner klokte een tijd van 29,82s, waar de Clinton-zoon Hoover met in het zadel Julien Epaillard 30,05s voor nodig had. Plaats drie was voor Conor Swail. Hij stuurde Casturano (v.Castelan I) in 30,44s de barrage rond.

Vrieling en Pals

Jur Vrieling en Pals hadden gisteren minder geluk. Met de Zirocco blue VDL-zoon El Rocco noteerde Vrieling 12 strafpunten in het basisparcours. Johnny Pals besloot met Chacco’s Girl (v.Chacco-blue) het parcours vroegtijdig te verlaten.

Uitslag

Bron: Horses.nl