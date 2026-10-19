Max Wachman maand geschorst op basis van bloedregel

De vernieuwde bloedregel in de springsport heeft inmiddels tot meerdere schorsingen geleid, waaronder die van de Ierse springruiter Max Wachman. Hij is voor een maand geschorst nadat hij voor de tweede keer binnen twaalf maanden een officiële waarschuwing van de FEI heeft ontvangen op grond van artikel 259. De 22-jarige ruiter kreeg afgelopen weekend tijdens de Mediterranean Equestrian Tour in Oliva Nova opnieuw een waarschuwing. Zijn eerste waarschuwing ontving hij begin februari in Ocala. Daardoor mag hij tot en met 18 november niet deelnemen aan wedstrijden.
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19 schorsingen
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Horses.nl Bron:
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