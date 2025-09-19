Mayke Leusink tweede bij junioren in Lier

Mayke Leusink viel vanmiddag in de prijzen in de rubriek voor junioren over 1.40m in Lier. De amazone uit Rekken stuurde haar toppaard Galobke Z (v. Guidam Sohn) foutloos rond in een tijd van 67,08 seconden. Dit resultaat was genoeg voor de tweede plaats. Dit jaar maakten ze de overstap naar de junioren. Eind april werden ze vijfde bij de junioren op het NK in Deurne. Vorig jaar maakten ze hun EK-debuut bij de children.

Niemand kon tippen aan de razendsnelle tijd van de Finse Aida Hämäläinen. De amazone kwam niet in de buurt van het hout en zette met de 13-jarige KWPN-merrie Hurby (v. Namelus R) een foutloze ronde neer in 62,49 seconden. In juli maakte het paar bij de junioren op het EK in Riesenbeck nog deel uit van het Finse team.

Beerbaum derde

De top drie werd compleet gemaakt door Brianne Beerbaum. De Duitse amazone zette met de tienjarige KWPN’er Kiss Me (v. Cornet Obolensky) met 67,73 seconden de derde tijd op de klok.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl