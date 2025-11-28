McAllister VDL verkocht naar Verenigde Arabische Emiraten

De achtjarige McAllister VDL (v. Inaico VDL), die succesvol was onder Jur Vrieling, is verkocht naar de Verenigde Arabische Emiraten. Vrieling bracht de goedgekeurde hengst in de sport uit vanaf mei 2024. Daarvoor werd McAllister VDL gereden door Wesley de Boer en Marcel de Boer.

Eline Korving Door

Begin oktober reed Vrieling met McAllister VDL zijn laatste wedstrijd in Wiener Neustadt. Dit was een erg succesvol concours voor het paar, want ze wonnen twee 1.45m-rubrieken met barrage en werden tweede in het 1.40m direct op tijd.

Mohammed Ghanem Al Hajri

McAllister VDL vervolgt zijn carrière onder het zadel van Mohammed Ghanem Al Hajri. De ruiter uit de Verenigde Arabische Emiraten was eerder al succesvol met Doklahoma VDL, de zus van McAllister VDL.

Bron: Facebook/Horses.nl