In de zaterdagse hoofdrubriek op de American Gold Cup liet Mclain Ward zien dat hij zijn paarden in vorm heeft. De topruiter bezette de eerste en de derde plaats in het 1,50m, twee keer met Nederlandse paarden. Met de door P.J. van Bree uit Meijel gefokte Franka Trichta (v. Azeteca VDL) pakte Ward de eerste prijs (23.496 dollar) en met de door familie Morsink gefokte Rapidash (v. Chaqui Z) de derde prijs (10.680 dollar).