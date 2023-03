McLain Ward casht opnieuw met overwinning in Grand Prix Wellington

Slechts twee weken na zijn spectaculaire overwinning op Indoor Brabant, waarbij hij maar liefst 830.000 euro won, mocht McLain Ward in de afsluitende week van het twaalf weken durende Winter Equestrian Festival in Wellington wederom de hoofdprijs in ontvangst komen nemen. Met TC Quimi del Maset (v. Quasimodo Z) greep de Amerikaan de zege in de viersterren Grand Prix over 1,50m en won daarmee dik 48.000 dollar.

McLain Ward won al meerdere hoofdnummers in het Winter Equestrian Festival van 2023 en maakte het feestje compleet door ook het afsluitende nummer op zijn naam te schrijven. In de twaalf combinaties tellende barrage ging Ward als vijfde van start en zette met een foutloze ronde in 44,34 seconden een goede prestatie neer, maar met onder andere Rodrigo Pessoa en Daniel Coyle nog te gaan, was hij nog niet direct verzekerd van de overwinning. Coyle was met Quintin (v. Quaprice Bois Margot) dik anderhalve seconde sneller, maar dat kostte hem wel een balk. Pessoa bleef met Major Tom (v. Vagabond de la Pomme) wel foutloos, maar kwam met 46,49 seconden niet bij Ward in de buurt. Daarmee finishte hij uiteindelijk derde, achter Charlotte Jacobs met Rincoola Milsean (v. Aldatus Z).

Potentie voor de Spelen

“Ik reed twee weken geleden een barrage met Quimi del Maset en hij is eigenlijk een heel snel paard, omdat hij voorspelbaar is. Hij heeft een grote sprong en je kan met hem best wat risico nemen, omdat hij heel slim is”, vertelt Ward. “Dit paard stond sinds vorig jaar al op mijn radar, maar de vorige eigenaren waren toen nog niet 100% zeker of ze hem wel wilden verkopen. Uiteindelijk zagen ze in dat het paard de potentie heeft om voor de Verenigde Staten naar de Olympische Spelen te kunnen gaan en toen hebben ze met mijn groep een plan gemaakt om hem hier te krijgen. Dus ik ben heel dankbaar.”

Uitslag.

Bron: Horses.nl/Persbericht