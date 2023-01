McLain Ward en Catoki blijven ook in 2023 winnen

McLain Ward heeft afgelopen weekend in Wellington zijn zegereeks met de Westfaalse hengst Catoki (Catoki x Caretello B) voortgezet. De Amerikaan stuurde Catoki naar de overwinning in de met 75.000 dollar gedoteerde Prestige Italia Grand Prix. In de barrage was hij zijn landgenoten Matthew Williams en Chris M. Ewanouski te snel af.

Ward en Catoki wonnen vorig jaar zeven parcoursen, waarvan vijf op vijfsterren-niveau. In 2023 zetten de Amerikaan en de veertienjarige hengst die lijn voort. In de barrage gingen Ward en Catoki de strijd aan met vijf combinaties. Drie van hen bleven voor de tweede keer foutloos: Ward in 29,003 seconden, Williams en Meadow Vale Cruise (v. Creevagh Ferro) in 32,959 en Ewanouski en Echo van het Gerendal Z (v. Echo van ’t Spieveld) in 33,938.

Uitslag.

Bron: Horses.nl