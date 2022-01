McLain Ward en Catoki oppermachtig in $75,000 Grand Prix Wellington

Zojuist won McLain Ward de $75,000-gedoteerde Grand Prix in Wellington. De Amerikaanse springruiter sprong het 1.50m-parcours in het zadel van de twaalfjarige hengst Catoki (v. Catoki). De combinatie raakte het hout niet aan en finishte in 36,01 seconden. Hiermee was het paar 1,63 seconde sneller dan Michael Murphy met een andere Catoki-zoon Catoki's Son Z, die op de tweede plaats eindigde.

Hector Florentino Roca maakte de top 3 compleet met de Ierse ruin ABC Quantum Cruise (v. Obos Quality 004). Het duo liet alle balken in de lepels liggen en zette de klok stil in 37,68 seconden. Naast Ward, Murphy en Florentino Roca wist ook Heather Caristo twee foutloze rondes neer te zetten. De Amerikaanse amazone reed de elfjarige Zangersheide Marciano MVF (v. Stakkato) in 38,34 seconden over de finishlijn, waardoor zij de vierde plaats bemachtigde.

Bron: Horses.nl