McLain Ward met Contagious winnen ook GP Wellington

Nadat McLain Ward donderdag al de Challenge Cup ronde 4 in Wellington won met Contagious (v. Contagio), schreef hij afgelopen nacht ook de met 216.000 dollar gedoteerde Grand Prix op zijn naam met de dertienjarige ruin.

Een bloedstollende barrage kreeg het publiek voorgeschoteld. Van de 46 deelnemers sneuvelden er maar liefst 42 in de eerste omloop. Het venijn zat hem in de laatste driesprong waar het merendeel van de combinaties niet foutloos doorheen kwam.

Barrage

Het werd uiteindelijk een strijd tussen Ward, Ben Maher, Ali Wolff en Zoé Conter. Ward kwam als eerste binnen voor de barrage en toonde het publiek dat zijn paard geen enkele moeite had om op hoge snelheid de hindernissen te trotseren met een tijd van 42.95 seconden. Maher volgde Ward maar nam een balk mee. De 21-jarige Zoé Conter werd heel knap tweede met haar Davidoff de Lassus (v. Ugano Sitte) met een tijd van 44,92 seconden. “Mijn paard heeft vandaag met hart en ziel voor me gesprongen,” zei Conter. “Ik heb hem nu een paar jaar, en hij is de sleutel geweest naar de vijfsterren Grand Prix. We hebben veel vertrouwen in elkaar. Het was een heel uitdagend parcours en ik ben gewoon blij dat ik zo op hem kan vertrouwen en dat het vandaag goed ging.”

Het podium werd gecompleteerd door Wolff en de 17-jarige Holsteiner ruin Casall (v. Casall). Zij reden een efficiënte ronde in een tijd van 45,70 seconden.

Bron: Palm Beach Equestrian Centre