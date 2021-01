Mclain Ward pakt zege, Allen Sweetnam tweede en derde

De CSI3* 1.50m-rubriek in Wellington werd gisteravond gewonnen door de Amerikaanse springruiter Mclain Ward. Ward reed met zijn vos Contagious (v. Contagio) zonder fouten de eerste fase in 75,02 seconden en zette een barrage tijd neer van 36,83 seconden.

Er deden in totaal 47 combinaties mee in deze rubriek waarvan slechts elf barrage reden.

Sweetnam tweede en derde

Shane Sweetnam zadelde zijn paard Ideal voor dit parcours. De combinatie lieten alle balken in de lepels liggen en finishte de barrage in een tijd van 37,26 seconden. Daarmee schreef de Ier de tweede plek op zijn naam. Ook de derde plek was voor Sweetnam. Met zijn schimmel-merrie Indra van de Oude Heihoef (v. Casantos) reed hij de barrage in 37,84 seconden.

Allen nipt vierde

Langenoot Bertram Allen was slechts 0,04 seconden langzamer dan Sweetnam in de barrage. Met de Nederlands-gefokte Giolita (v. C-Ingmar) zette de Ierse springruiter een tijd neer van 37,88 seconden en behaalde de vierde prijs.

Bron: Horses.nl