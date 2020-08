McLain Ward scoort opnieuw in Traverse City

In de CSI3* 1.45m rubriek in Traverse City snelde McLain Ward opnieuw naar de top van het klassement, dit keer met Catoki (Catoki x Caretello B). Ward was goed op dreef want ook de derde plaats was voor de Amerikaanse ruiter in het zadel van Contagious (Contagio x For Keeps) waarmee hij donderdag al de 1.45m Welcome Stakes had gewonnen.

Kirsten Vanderveen moest opnieuw genoegen doen met de tweede plaats en eindigde met Bull Run’s Faustino de Tili (Berlin x Darco) in een tijd van 65.490 seconden. De vierde plaats was voor Lucy Deslauriers met Billy De Beaufour (Allegreto x Diamant de Semilly). De combinatie konden niet tippen aan McLain Ward’s tijd van 64.57 seconden en kwamen bijna vier seconden langzamer over de finish. De top vijf werd compleet gemaakt door Jessica Mendoza en de Diarado-dochter Diamants Aurora (mv. Chacco Blue). Het duo zette een foutloze ronde neer in een tijd van 70.54 seconden.

Ongelofelijk snel paard

“Je moet er zeker van zijn met speed classes als deze dat het paard bij de les blijft en de proef aankan. Met Catoki probeer ik gewoon niet te crashen!” lacht de winnaar en vervolgt: “ Hij is van nature een ongelofelijk snel paard dus ik maak me niet echt druk over de galopsprongen tussen de hindernissen.”

Uitslag

Bron: Worldofshowjumping