McLain Ward slaat unieke dubbelslag in Wellington

McLain Ward kende een hele succesvolle vijfde week op het Winter Equestrian Festival in Wellington. De Amerikaan schreef zaterdagavond de CSI5* Grand Prix op naam, wat al een knappe prestatie op zich is, maar won zondag ook nog eens de CSI5* rubriek over een hoogte van 1.50m. McLain Ward is daarmee de eerste ruiter sinds 2014 die beide 5* rubrieken in een weekend wist te winnen.

Maar liefst 66 combinaties wist Mclain Ward achter zich te houden in de CSI5* 1.50m rubriek en daarmee was de Amerikaanse topruiter de eerste ruiter sinds 2014 die de dubbelslag sloeg. Frank Rothenburger bouwde een selectief parcours waar vooral de tijd voor de nodige problemen zorgde. 15 combinaties wisten foutloos te blijven en mochten daarmee terugkeren voor de barrage.

Richard Vogel zette al vroeg een snelle tijd neer en daarmee leek het er even op dat de wedstrijd besloten was. Ward had duidelijk de snelheid van zaterdagavond nog in de benen want hij stuurde zijn Alanine De Vains (v. Codex One) razendsnel rond en was bijna een seconde sneller. ”Gelukkig ging Richard Vogel niet voluit vandaag. Alanine De Vains sprong echt fantastisch en ik ben blij dat het genoeg was voor de overwinning,” aldus McLain.

Uitslag

Bron: persbericht