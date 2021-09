McLain Ward snelt met HH Azur naar winst in 1.55m

McLain Ward was vannacht met de 15-jarige merrie HH Azur (v. Thunder van de Zuuthoeve) iedereen te snel af bij de CSI5* Spruce Meadows in Calgary. Ward ging als eerst van start in de barrage en greep de overwinning door als enige foutloos te blijven. De Amerikaan reed de barrage van de 1.55m-rubriek in 37,38 seconden. Ward: ''Azur HH is altijd een snel paard geweest. Ze is een grote merrie met een enorme galop.''