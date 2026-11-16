McLain Ward voor vijfde keer winnaar Wereldbeker Grand Prix Toronto

Savannah Pieters
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McLain Ward voor vijfde keer winnaar Wereldbeker Grand Prix Toronto featured image
McLain Ward met Jordan Molga M. Foto: FEI/ Mackenzie Clark
Door Savannah Pieters

McLain Ward heeft zondagavond voor de vijfde keer in zijn carrière de Wereldbeker Grand Prix van de Royal Horse Show in Toronto gewonnen. Ditmaal deed de Amerikaan dat met de KWPN-ruin Jordan Molga M (v. Etoulon VDL, fokker H. Melgerd). In de barrage, waarvoor vier combinaties zich wisten te plaatsen, hielden twee deelnemers alle balken in de lepels. Ward en Jordan Molga M bleken met een tijd van 36,34 seconden de snelste.


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