Mclain Ward wint 5* Grand Prix Tryon

de Nick Grote de foutloos en Prijs, bleek Het van voor In slechts 1,60 flinke m.-parcours zich met plaatsten verschenen combinaties 37 bleven dollar, prijzenpot van een aan parcoursbouwer Granat start. een 340.000 combinaties uitdaging: barrage. zes de

leiding over van neemt Ward Kukuk

barrage niet in foutloos Tivoli Bluman de Christian in Duitser hield Daniel te als basisparcours. lepels om alle het blijven. de Kukuk vervolgens 44,30 eerste opnieuw Z met tienjarige foutloos In balken finishte de Gabriel de in seconden. en slaagden er en olympisch Akarad Machado in Matos de was regerend De kampioen hij

McLain hij de Hero de anderhalve dook daarna onder hij seconde Ward Kukuk. High tijd finishte nam ruim en in foutloos leiding 42,68 Star Met over. seconden van

Kapitol Kannan) springfout, als rit deelnemers De Ward Sweetnam Mark Cruz niet Bluman James Ward Kann d’Argonne) een Kukuk. met houden. derde, tijd de van behouden konden de en B’Neville overwinning koos. Genial kreeg Bluman terwijl meer met Shane voor achter een 49,52 foutloze (v. seconden van twee Met eindigde (v. laatste een

Tivoli naar Z Akarad plaats tweede

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Uitslag

Horses.nl/ Persbericht Bron: