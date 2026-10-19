Mclain Ward wint 5* Grand Prix Tryon

Petra Trommelen
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Mclain Ward wint 5* Grand Prix Tryon featured image
McLain Ward met High Star Hero. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De Amerikaanse springruiter McLain Ward heeft zijn verjaardag op bijzondere wijze gevierd. Zondag won hij met High Star Hero (v. I’ am Moerhoeve’s Star) de 5* Grand Prix van Major League Show Jumping (MLSJ) in Tryon. Ward had al meerdere tweede en derde plaatsen behaald, maar wist de overwinning nog niet eerder te pakken. De tweede plaats ging naar Christian Kukuk met de tienjarige Akarad Tivoli Z (v. Akarad Hero Z), gevolgd door Mark Bluman met Genial de B’Neville (v. Kapitol d’Argonne).


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