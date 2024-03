Mclain Ward wint Grand Prix in Wellington, Ben 431 met nieuwe amazone Lucy Davis op drie

Slechts drie paarden bleven afgelopen weekend foutloos in het zeer technische parcours van de viersterren Grand Prix in Wellington. Het was in de barrage uiteindelijk McLain Ward die met zijn 15-jarige veteraan Contagious (v. Contagio) aan het langste eind trok. De Amerikaanse Olympisch zilveren medaillewinnares Lucy Davis maakte met haar nieuwe paard Ben 431 (v.Sylvain), de voormalige partner Gerrit Nieberg, een mooie comeback door op plaats drie te eindigen.

Ward’s barragetijd van 43.24 seconden leverde hem de overwinning op voor de Belgische Nicola Philippaerts, die in het zadel van de Kannan GFE-zoon Derby de Riverland 44,19 seconden nodig had.

Davis en Ben 431

Eind vorig jaar nam Lucy Davis de teugels over van Aken Grand Prix-winnaar Ben 431, die deze titel samen met Gerrit Nieberg in 2022 won. Davis had de dertienjarige ruin al op wat kleinere wedstrijden uitgebracht en reed nu, na een afwezigheid van vijf jaar op dit niveau, haar tweede Grand Prix (op dit niveau dit seizoen) met de Sylvain-zoon. Met een balk in de barrage eindigde ze op de derde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl