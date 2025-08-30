Mclain Ward wint voor tweede jaar op rij Grand Prix-kwalificatie Bridgehampton

Mclain Ward was gisteren met de twaalfjarige SBS'er High Star Hero (v. I Am Moerhoeve's Star) de Grand Prix-kwalificatie over 1.60m in Bridgehampton. In de barrage liet de topruiter iedereen achter zich door foutloos te blijven en de snelste tijd van 36,84 seconden te noteren. Afgelopen jaar won het paar ook al deze rubriek. Ward vormt sinds september 2024 een combinatie met de hengst. Op CHIO Aken wonnen ze al de Stawag Preis, een 1.50m direct op tijd.

“Ik had mij met dit paard als doel gesteld om deze rubriek te winnen. Ik denk dat we hem daarom ook gewonnen hebben. Daarom nam ik ook veel risico. Ik ken mijn paard heel goed en we hebben ons aan ons plan gehouden”, aldus McLain Ward

Sweetnam tweede

Voor de barrage kwalificeerden zich 10 combinaties, waarvan zes paren de lei schoon hielden. Het lukte Shane Sweetnam niet om in de buurt te komen van de tijd van Ward. In het zadel van de twaalfjarige Iers gefokte James Kann Cruz (v. Kannan) voltooide hij de barrage foutloos, maar was 0,67 seconden te langzaam voor de winst.

Corrigan derde

Zijn landgenoot Jonathan Corrigan werd derde met de twaalfjarige Frans gefokte Darius de Kerglenn (v. Mylord Carthago). Het paar liet ook alle balken in de lepels liggen en klokte een tijd van 38,39 seconden.

Bron: persbericht/Horses.nl