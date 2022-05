Medium Tour Kronenberg voor Matt Garrigan

De Nederlanders kwamen er vanmiddag niet aan te pas in de finale van de medium tour op De Peelbergen. De Ier Matt Garrigan was de snelste in de barrage van deze rubriek over 1,45m. met Click N'Chic Hdc (v. Clik And Cash) kwam dik een seconde sneller over de streep dan Zwitser Niklaus Rutschi met Oxana Vd Bisschop (v. Air Jordan Alpha Z).