Meerdere goede Nederlandse klasseringen tijdens vroege wedstrijddag in Kronenberg

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Meerdere goede Nederlandse klasseringen tijdens vroege wedstrijddag in Kronenberg featured image
Harrie Smolders en Monaco. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Vanwege de hoge temperaturen werden bijna alle rubrieken op CSI Kronenberg vandaag al in de vroege ochtend verreden. De Nederlandse springruiters lieten zich daarbij in meerdere rubrieken van voren zien. Eén van hen was Kevin Jochems. Gisteren stuurde hij Equitron Ornaat V (v. V Ut Majeur de Brécéy) nog naar de overwinning in het 1,35 m.. Vandaag was er een knappe derde plaats in het 1,40 m. twee-fasen, waarin ruim honderd combinaties aan de start verschenen

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant