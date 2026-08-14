Meerdere goede Nederlandse klasseringen tijdens vroege wedstrijddag in Kronenberg

Vanwege de hoge temperaturen werden bijna alle rubrieken op CSI Kronenberg vandaag al in de vroege ochtend verreden. De Nederlandse springruiters lieten zich daarbij in meerdere rubrieken van voren zien. Eén van hen was Kevin Jochems. Gisteren stuurde hij Equitron Ornaat V (v. V Ut Majeur de Brécéy) nog naar de overwinning in het 1,35 m.. Vandaag was er een knappe derde plaats in het 1,40 m. twee-fasen, waarin ruim honderd combinaties aan de start verschenen
volgde Leopold Groep Asten de op met als van net honderdsten in Niagara slechts – als 1,35 m. gisteren seconde zes – het van een vierde. eindigde en Casall-dochter VDL
voor (v. de naar reed zeven- 1,40/1,45 paarden achtjarige er vierde de Z plaats Bamako het ook was en twee-fasen m. een voor het in in 1,35/1,40 was vierde er Muze) m. duo Willem in een het Nederlands Special. Barones al succes. plaats Ook Jolie Greve Gisteren rubriek de
Monaco zesde in hoofdrubriek
een Special, van beste van Penelope ’t eindigde (v. (v. maanden Moerhoeve die de II), de de 1,45 na Monaco van hij Jenson veertig korte Finn de direct de In verscheen, m. dag, weer de Cassini start was tijd Boerekamp Smolders aan Just van zevende met van en als aan wedstrijdpauze JW Smolders een hoofdrubriek Nederlander. sloot twee Meulenhof). twee-fasen gestarte Met achter Harrie noteerde de combinaties. zesde
Uitslag 1,40 m twee-fasen
achtjarigen en Uitslag zeven-
Uitslag m 1,45
Bron: Horses.nl
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