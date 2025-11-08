Mees Boeren pakt opnieuw winst, Nederlandse top drie bij de children

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Mees Boeren pakt opnieuw winst, Nederlandse top drie bij de children featured image
Joep Schaap met Abbervail Diamant. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Ook op de derde dag van het jeugdconcours in Kronenberg hebben de Nederlandse ruiters sterk gepresteerd. In meerdere rubrieken klonk opnieuw het Wilhelmus, met onder meer overwinningen voor Soleil Bravenboer, Joep Schaap, Emmi Schreibelt en Mees Boeren.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like