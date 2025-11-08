Mees Boeren pakt opnieuw winst, Nederlandse top drie bij de children

Ook op de derde dag van het jeugdconcours in Kronenberg hebben de Nederlandse ruiters sterk gepresteerd. In meerdere rubrieken klonk opnieuw het Wilhelmus, met onder meer overwinningen voor Soleil Bravenboer, Joep Schaap, Emmi Schreibelt en Mees Boeren.
de In 1.20m deelnemersveld Best Star) haar en en Big ongenaakbaar. de pony Boden van 55.37 klokten Maurie Boy) Paemel in met prijs. Z was met dichtst reden naar seconden 53.66 het en plaats. foutloos, pakten De (v. voor Imke Cappuccino zestienjarige bleef Merveilles tweede snelste Bravenboer 52.03 en Casall) het ZV Quick buurt (v. (v. Tour Slagman van kwamen in Vagalam de Labonita Bravenboer seconden pony’s tijd. de over seconden de helft Soleil maar met vierde
succesvol plaats te over eindigde Tour Chloë 1.10m Vos op. Small In een tweede Liandrie met de in Shadow). foutloze ditmaal bemachtigen. de Yacob de vierde noteerde rit met plek Ook was, foutloze vrijdag al 55.23 Wolleswinkel, met Abby Casino (v. ritten en Cupids Zijn Visser, Shadow top seconden tien in Peek de Royale wisten Jezebel als Silver klassering. die leverde Nederlandse beste Wim
Children
HD sterk drie Special dan Semilly) podium Adams Wim voor de Vos in Diamant top eveneens children, halve haal met I’m prijzen Schaap van oranje 52.27 het presteerde de met ronde de Chacco snelle complete waar winst seconde Blue). Chacco jeugd Tour Westenbrugge Checkpoint en Abbervail tien. (v. Joep compleet Lisa opnieuw Op Muze) de (v. seconden. foutloze aan een een het in top dankzij 1.25m Lieselot eindigden succes met plaats een derde de Nanna Kooremans, in volgde keurig die de maakte Big minder Diamant ging van de Nederlandse met vulde. in De reed. Nini de (v. op
sneller Small zevende direct Z) DH prijs. dan Evo Louis (v. klok van te Salvador) El en over Phylène (v. haar Schreibelt (v. tijd Bissschop). seconden de Lane van vier de Meirone met in pakten deze Z de op stoppen: Tour de 50.72 Met seconden Lector Z ruim Lisa niet Ascalina de Hendriks schreef 1.10m op op naam. Westenbrugge met was was amazone Emmi Asca ze
U25 en Junioren
de winst wist Bij 1.20m hij vierde de vrijdag naar Vannan). plaats. Na Jukebox) de in tweede Night ook U25-ruiters neer. opnieuw junioren reed (v. In de met met over zijn Tour snelste Tess en 27.10 tijd de fase sterkste. Mees hij Small grijpen (v. met Ovirginity overwinning op te was Golden zette Boeren de seconden Hendrickx de
eindigde Adams voor als het In vierde beste Nederlandse Colestus) resultaat. de Tour hij (v. 1.40m bleef 59,14 foutloos S seconden. Big zorgde Met in Daan Kate en
uitslagen. Alle
Horses.nl Bron:
