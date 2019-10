Meesterlijke GP-zege Marcus Ehning, Van der Vleuten vierde

In de tweester Grote Prijs in Kronenberg werd het publiek vandaag getrakteerd op een knap staaltje springwerk. Enkel zij die over technisch denkvermogen en controle beschikten, bemachtigden een ticket voor het slotstuk. Hierin gaf Marcus Ehning een lesje barrage rijden met winst als resultaat.

Van de 53 combinaties kwamen 15 duo’s zonder kleerscheuren door de finish van de 1.45m basisomloop. Louis Konickx en zijn team zetten het hele CSI en ook deze barrage niet in op snelheid, maar op wendbaarheid. Met een twinkeling in zijn ogen kijkt de parcoursbouwer toe hoe Ehning zijn doorgewinterde merrie Calanda 42 (v. Calido I) op een dubbeltje draait en meesterlijk door het bochtige barrageparcours loodst. “Dat gaat niemand sneller kunnen”, voorspelt de goedgemutste parcoursbouwer. En zo geschiedde het.

Gebrand op de winst

Een vastberaden poging Ehning te onttronen leverde Leopold van Asten met VDL Groep Chaccola (v. Chacco-Blue) de vijfde plaats op in 32.48 seconden. Eric van der Vleuten deed met Djoost Again (v. Cantos) ook prima zaken. Voor de tweede dag op rij was hij in de hoofdproef van de dag de beste Nederlander. Met 31.62 seconden op de teller werd hij vierde.

‘Een halve seconde is niets meer’

“De verschillen waren zo klein, je weet het tegenwoordig niet meer”, kijkt Ehning terug op zijn rit. “Het was een barrage met veel bochten en dat bemoeilijkt de boel wel wat, je kunt je afstand van te voren lastiger inschatten. Dit paard heeft veel ervaring, dus ik kan een gokje wagen. Maar welke tijd je ook klokt, een deel werd vandaag ook bepaald door een beetje geluk.”

Brutaal

Dit beaamt ook Van der Vleuten: “Ik zag naar de dubbel een afstand met een galopsprong minder. Maar dat was wel een heel brutale gok geweest en ik durfde het risico niet aan. Zo’n beslissing om een galopsprong meer te rijden kost je al gauw een seconde. Hoe dan ook mag het resultaat er zijn, net als de proef. Dat heeft iedereen weer mooie sport bezorgd”.

Top drie

Katrin Eckermann zag een zoveelste overwinning in de Peelbergen wel zitten. Met de knap gelijnde Cornado Nrw-ruin Cornwell klokte de Duitse 31.17. Niet genoeg voor de winst, maar wel voor de derde trede van het podium. De beste poging Ehning om van de winst af te houden kwam van de jonge amazone Chloe Winchester. De Britse maakte van de gretigheid van haar grote KWPN-merrie Bo (v. Indorado) slim gebruik en doorkruiste de finishlijn in 30.79 seconden met nog geen halve seconde meer op de chronometer dan Ehning.

Bron: persbericht