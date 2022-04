Megan Laseur naar tweede plaats in 1.45m Lanaken

Megan Laseur zette vanmiddag met de negenjarige KWPN'er It's a Walk in The Park (v. Numero Uno) een goede prestatie neer in de CSI3*-wedstrijd over 1.45m in Lanaken. Laseur noteerde met het fokproduct van P. Sleutels een foutloze ronde in 67,48 seconden.