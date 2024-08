Megan Laseur nipt tweede in 1,50m Lier

In de zeventienkoppige barrage van het driesterren 1,50m in Lier klokte zowel Megan Laseur als de Belg Rik Hemeryck een tijd onder de 40 seconden, waarbij laatstgenoemde net wat sneller bleek. Met 39,98 seconden op de klok ging de tweede plaats dan ook naar Laseur en de Etoulon VDL-zoon I AM.