Megan Laseur weer in top drie: nu in hoofdnummer Opglabbeek

Megan Laseur eindigde met I AM (Etoulon x Vingino) vorige maand op CSI Zuidwolde al twee keer in de top drie en vandaag was het opnieuw raak. Op CSI Opglabbeek sprong het duo in het hoofdnummer van de dag, een 1,50 m. die geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs, naar een fraaie derde plaats.

In het veld van 78 combinaties kwam Megan Laseur met de elfjarige zoon van Etoulon in 65,71 seconden over de finish. Twee combinaties verbeterden die prestatie. Allersnelst was de Duitse Kendra Claricia Brinkop. Zij deed er met Ma Belle (v. Ugano Sitte) 62,37 seconden over en mocht met die snelle tijd de hoofdprijs in ontvangst nemen. Thuisruiter Rik Hemeryck volgde met Inoui du Seigneur (v. Jenson Van’T Meulenhof) met 63,51 seconden op de tweede plaats.

Thijssen en Linssen

Naast Megan Laseur eindigden voor Nederland ook Sanne Thijssen en Rogier Linssen in de top tien. Thijssen sprong met Jelte DD (v. Fernando-H) naar de achtste plaats, Linssen en Kismet (v. Kannan) werden tiende.

Uitslag

Bron: Horses.nl