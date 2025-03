Meike Zwartjens en Jody van Gerwen in top drie 1.40m-proeven Lier

Meike Zwartjens en Jody van Gerwen haalden vandaag een top drie-klassering in de 1.40m-proeven over twee fasen in Lier. In het 1.40m dat vanmorgen verreden werd, tekende Meike Zwartjens voor de derde plaats met de tienjarige vos Twindam Z (v. Twister de la Pomme). In het 1.40m dat vanmiddag op het programma stond, bemachtigde Jody van Gerwen de derde plaats met de tienjarige BWP'er Panamera STH (v. Jonsaunier Dwergse Hagen).

Anthony Wellens was vanmorgen voor thuispubliek oppermachtig in het 1.40m met de elfjarige BWP’er Ozark vd Bisschop (v. Emerald). Het paar bleef foutloos en finishte in 30,11 seconden. Margareth Eikner kon de Belg niet bijbenen met de tienjarige ruin Corvette 2g Z (v. Comme il Faut). Het paar liet alle balken in de lepels leggen, maar was 0,18 seconden te langzaam om er met de overwinning vandoor te gaan. Het lukte Zwartjens en Twindam Z ook om de lei schoon te houden. Hun tijd van 30,74 seconden was genoeg voor de derde plaats.

Van Gerwen derde met Panamera STH

In de 1.40m-rubriek van vanmiddag pakte Yves Vanderhasselt de winst met de 15-jarige Kiarado (v. Diarado). De Belg kwam zonder kleerscheuren door het parcours met de schimmel en klokte met 25,93 seconden de snelste tijd. Franco Martinez nam de tweede plaats in ontvangst met de schimmel Kettal du Gibet (v. Kiwi du Gibet). De Argentijn zette een foutloze ronde neer in 26,22 seconden. Van Gerwen reed Panamera STH met een foutloze omloop in 26,40 seconden naar de derde plaats.

Bron: Horses.nl